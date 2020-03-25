Поможет Джек Ма. Ярославский анонсировал закупку 100 тыс. ПЦР-тестов для Украины

Бизнесмен Александр Ярославский через Джека Ма закупит для Украины вместо экспресс-тестов на коронавирус еще партию ПЦР-тестов.

Об этом сообщает пресс-служба DCH, сообщает агентство Українські Новини.

"ПЦР-тесты, о поставке которых я договаривался и которые в понедельник привезли из Китая, – самые точные и эффективные. В мире это дефицитный товар", – говорит Ярославский.

"Поэтому мы, совместно с Офисом президента, покупаем и везем в Украину еще 100 тыс. тестовых систем ПЦР", – заявил бизнесмен.

Также Ярославский добавил, что выделил еще $2 млн на 450 экспресс-тестов – они "прилетят следующим самолетом, в следующий четверг".

В то же время, на вопрос, сколько конкретно в Харьков приехало тестов, бизнесмен четко не ответил.

"Вы говорили о 50 тыс. тестов", – задал вопрос журналист. "50 тыс. – это на всю Украину. Их разделили между областями. Харьковской области досталось достаточное количество", – ответил он.

"В Харьковский регион прибыло то количество, которое абсолютно закроет потребности месяца на три", – также добавил Ярославский.

После доставки ПЦР-тестов ЦОЗ сообщил, что на самом деле приехал 521 тест, но их хватит на 50 тыс. человек.

Одна тест-система позволяет проверить на COVID-19 примерно 70-95 человек (в зависимости от того, сколько тестировать людей одновременно).

Доставку тестов из Китая анонсировал президент Владимир Зеленский.

Сначала, 16 мая, он заявил, что миллион "быстрых тестов" должны поставить в Украину в субботу, 21 марта. Однако уже 20 марта президент изменил время и размер партии поставки.

В видеобращении он анонсировал, что в ближайшие дни из Китая привезут 10 млн лабораторных тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 миллион масок, 400 000 экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал масштабные проверки на короновирус с начала этой недели. По его словам, сейчас в стране работают 11 лабораторий, в которых проходят проверки на коронавирус.