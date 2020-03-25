Виртуальные $550 тыс. МОЗ получит от Google не "живые" деньги, а услуги
Сегодня утром Министерство здравоохранения сообщило, что договорилось о сотрудничестве с компанией Google в рамках информационной поддержки, направленной на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Украине. "Ведомство получило грант в эквиваленте 550 000 долларов для поисковой кампании в рамках приоритезации официальных источников информации", – было сказано в сообщении.
Но потом в ведомстве поняли, что слишком вольно обошлись с формулировками, и уточнили, что "между Минздравом Украины и Google нет обмена средствами. Google будет бесплатно помогать настроить приоритезацию официальных и достоверных каналов коммуникации Минздрава в поисковых запросах относительно ситуации с COVID-19. При этом объем оказанных услуг можно оценить в 550 000 долларов".
Как ранее сообщал Фокус:
- Facebook, Microsoft, Google, YouTube, Twitter, LinkedIn и Reddit объявили о совместных действиях против дезинформации о коронавирусе и инфекции COVID-19.
- Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.
- Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.