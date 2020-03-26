Сутки на Донбассе: девять обстрелов, без потерь

За прошедшие сутки, 25 марта, боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинской армии. Потерь в ВСУ нет.

Об этом сообщает штаб ОС.

При обстрелах противник применял минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности "Восток" боевики совершили пять обстрелов: два у Авдеевки и по одному у Красногоровки, Водяного и Песок.

По направлению "Север" противник обстреливал позиции украинской армии у Новолуганского, Орехового и Крымского.

"На дерзкую активность врага военнослужащие ОС отвечали прицельным огнем из имеющегося у них оружия", – говорят в штабе.

Потерь и ранений среди украинских бойцов нет.

В начала текущих суток боевики обстреляли позиции украинской армии у Павлополя. Потерь нет.

Также в штабе говорят, что случаев COVID-19 среди личного состава ОС не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус:

16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, по решению штаба ОС, приостановили свою работу.