Кабмин предлагает обнулить финансирование местных выборов в 2020 году, — депутат
Кабмин предлагает на внеочередной сессии Рады принять пакет законопроектов с "несколькими очень критическими моментами".
Об этом сегодня журналистам рассказала нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.
"Там есть очень опасные лоббистские законы, которые под шумок борьбы с коронавирусом закладывают попытки взять объекты в Киеве, записать их как за долги государству", – говорит Геращенко.
Также депутат рассказала о пакете законопроектов для сотрудничества с МВФ.
"Говоря о банках. Там до сих пор есть строка о компенсациях бывшим владельцам ПриватБанка. Т.е. когда в Украине карантин и никто не работает, с украинцев собирают деньги, чтобы выплатить компенсацию", – отмечает она.
В то же время, против других положений проекта закона "ЕС" не против, поэтому если упомянутую строку исключат, фракция будет голосовать "за".
Кроме того в "Евросолидарности" предлагают перераспредилить бюджет: направить больше средств на систему здравоохранения и в регионы.
Отдельно во фракции подчеркивают, что важно, чтобы в повестке дня внеочередного заседания стояли только те законопроекты, которые направлены на борьбу с коронавирусом.
"Те проекты, которые могут будоражить общество, не стоит выносить во время эпидемии", – добавила Геращенко.
Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, в свою очередь, пишет о предложениях Кабмина по изменениям в госбюджет:
- Уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн. В итоге дефицит госбюджета увеличиться на 202 млрд грн.
- Для покрытия дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (вероятно, речь идет о скрытой эмиссии) и внешние – на 131 млрд грн
- Создать в ГБ стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределять Кабмином практически в ручном режиме
- Уменьшить финансирование программ развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ДФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхоз производителей.
- Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн
- Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги
- Урезаются расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.
- Обнулить финансирование местных выборов-2020
Сейчас руководители Рады, фракций и правительства проводят совещание.
"Парламентарии отложили политические ссоры и занимают конструктивную позицию по поводу необходимости спасать экономику страны", – пишет также Геращенко в Facebook.
Как ранее сообщал Фокус:
- Замглавы партии "ОПЗЖ" Владимир Кацман ранее сообщал, что аппарат Верховной Рады закупает для народных депутатов Украины очки, респираторы 3-й степени защиты, костюмы и перчатки.
- А нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что внеочередное заседание состоится в субботу, 28 марта.