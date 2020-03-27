Перед заседанием Рады раздадут маски и перчатки. Думают над очками, — депутат
На внечередном заседании Рады депутатам раздадут защитные маски и перчатки. Думают и по поводу защитных очков.
Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на нардепа от "Слуги народа" Ладу Булах.
"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", – рассказала Булах.
По ее словам, вопрос с масками и перчатками уже решен, а по поводу использования очков – еще нет.
Фото: radiosvoboda.org
Внеочередное заседание Рады президент Владимир Зеленский анонсировал на субботу, 28 марта.
"Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения", – говорил он.
Также он встретился с главами всех фракций и депутатских групп и подчеркнул, насколько важно присутствие всех депутатов в сессионном зале.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что Аппарат Верховной Рады закупает для народных депутатов Украины очки, респираторы 3-й степени защиты, костюмы и перчатки.
- Кстати, недавно чтобы свести к минимуму опасность заражения коронавирусом депутаты горсоветов в Сумах и Днепре провели свои заседания на улице.
- Поэтому замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук, что депутаты думают над проведением заседания на стадионе или в большом концертном зале.