Украина поднялась на 13 позиций в Индексе экономической свободы

По итогам 2019 года Украина заняла 134-е место из 180-ти в Индексе экономической свободы, который составляет Heritage Foundation.

Она поднялась на 13 позиций, но все так же входит в категорию стран “В основном несвободные”. Украина занимает последнее, 45-е место в Европе. Ее общий балл (54,9) значительно ниже регионального и мирового средних значений.

Самые низкие баллы наша страна получила по показателям: свобода инвестиционной и финансовой деятельности, самые высокие – фискальное здоровье и налоговое бремя.

Негативными факторами для Украины составители рейтинга назвали устаревший трудовой кодекс, чрезмерную бюрократию, большое количество неработающих кредитов и неразвитый рынок капитала.

Позитивными новостями названы возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельная реформа (видимо, авансом).

Украина в рейтинге расположилась между Бенином и Пакистаном. Наши же географические соседи находятся далеко впереди: Польша – 46-е место, Россия – 94-е, Беларусь – 88-е, Молдова – 87-е.

Возглавили рейтинг Сингапур (89,4 балла), Гонконг и Новая Зеландия. Замыкают его Куба, Венесуэла и КНДР (4,2 балла).

В рейтинг не включены Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Сомали, Сирия и Йемен.

Напомним, в Кабмине утверждают, что Украина вошла в нынешние "турбулентные времена" с гораздо более сильными позициями, чем в 2008 году. По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас у страны есть "и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии".

Как ранее сообщал Фокус: