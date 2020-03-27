Зону проведения ООС закрывают на въезд и выезд

Из-за карантина и распространения коронавируса на Донбассе с 28 марта ограничивается движение через линию разграничения.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что с 8 утра 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения ООС со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Разрешение на въезд и выезд в район проведения ООС будет предоставляться гражданам и транспортным средствам, осуществляющим логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

В комментарии "Новостям Донбасса" в штабе ООС заявили, что новые ограничения вводятся в связи с распространением коронавируса. Речь идет об ограничениях на въезд в зону проведения ООС.

Стоит отметить, что в Донецкой области зафиксировано два случая коронавируса: у 55-летней жительницы Бахмута, а также у жителя Мариуполя, сообщил в Facebook руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. А первый пациент в Луганский области с коронавирусной инфекцией заразился после общения с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвержден этот диагноз, пишет Украинформ.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале пограничники из состава ООС на контрольных пунктах въезда-выезда начали измерять температуру у лиц, которые следуют из временно оккупированной территории. Граждане, у которых обнаружат симптомы недомогания, будут направляться в медицинские учреждения.