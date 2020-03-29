Статистика коронавируса на 29 марта: в Украине за сутки 109 новых случаев заражения COVID-19

Украина
Всего в стране были лабораторно подтверждены 418 случаев коронавируса

По состоянию на 29 марта, в Украине лабораторно подтверждены 418 случаев COVID-19, из которых 9 летальных, а еще 5 пациентов выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за минувшие сутки были зарегистрированы 109 новых случаев.

На данный момент случаи заражения коронавирусом подтверждены в таких областях, как:

  • Винницкая область – 22 случая;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 6 случаев;
  • Донецкая область – 2 случая;
  • Житомирская область – 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных) случай;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • г. Киев – 82 случая;
  • Киевская область – 45 случаев;
  • Львовская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Одесская область – 8 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ровенская область – 9 случаев (2 летальных);
  • Сумская область – 6 случаев (1 летальный);
  • Тернопольская область - 57 случаев (1 летальный);
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Хмельницкая область – 1 случай;
  • Черновицкая область – 59 (1 летальный 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область – 46 случаев;
  • Черниговская область – 1 случай.

Также отмечается, что утром 29 марта в Центр общественного здоровья Украины поступило 248 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1966 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус: