"Выпустите немедленно!" Эвакуированные из Вьетнама украинцы пытались сбежать из-под обсервации
Эвакуированные из Вьетнама украинцы выламывали двери и отказывались пройти обсервацию.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на журналиста Виталия Глаголу.
Рейса из Вьетнама на табло аэропорта сегодня не было, но в пресс-службе "Борисполя" изданию подтвердили, что самолет из Хошимина в Киев сегодня все же прилетал.
"В 14:30 в аэропорт "Борисполь" прибыл рейс из Хошемина. Прилетело 238 граждан Украины", – говорят в аэропорту.
На Facebook-странице посольства Украины во Вьетнаме действительно указано, что рейс VN 9061 Хошимин – Киев прибыл в "Борисполь".
В то же время, в дипучреждении говорили, что они не располагают деталями по принудительной 14-дневной обсервации эвакуированных.
Как видно на видео ниже, прибывшие укаринцы буквально выламывали двери аэропорта и требовали, чтобы их отпустили по домам, а не отправляли на обесрвацию.
По словам журналиста Глаголы, на место приехала полиция и Нацгвардия, но она "не сильно помогает".
На видео слышно, как эвакуированный кричали, мол действия тех, кто их встречает – незаконны, ведь никто "не имеет права их задерживать".
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса. Тем не менее, украинцы могли вернуться в страну автомобильным транспортом.
- С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница.