Рада может провести сегодня три внеочередных заседания, – Корниенко

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада может сегодня провести три внеочередных заседания.

Об этом Корниенко заявил на брифинге.

На него могут вынести в первом чтении "антиколомойский" закон и законопроект о продаже земли.

"Сейчас, я надеюсь, продолжается комитет, финансовый, экономический, налоговой политики, который начался в 9:00, потому что не хватало кворума. Поскольку сейчас еще несколько человек доехали, сейчас он будет рассматривать закон № 3260, насколько я понимаю в первом чтении. По результатам этого комитета мы ожидаем сегодня обращение президента Украины относительно третьей внеочередной сессии на сегодняшний день", – говорит Корниенко.

По его словам, законопроект о продаже земли может вноситься в внеочередную сессию без каких-либо оговорок, потому что он есть в рассмотрении на очередной сессии.

Напомним, внеочередное заседание Рады начнется в 14:00. В повестке дня 13 вопросов - законопроекты направленные но борьбу с распространением коронавируса, пересмотр госбюджета и назначение трех новых министров.

Ранее в руководстве "Слуги народа" допускали, что может быть созвано еще одно внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о рынке земли и нвозврате банков прежним владельцам (документы необходимы для получения кредита от МВФ).

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил провести сегодня еще одно внеочередное заседание для рассмотрение законопроекта № 3254 относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих. Фракции Рады поддержали предложение Разумкова.

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