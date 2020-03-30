Ощадбанк продлил срок действия платежных карт до 1 июля

Все карточки Ощадбанка, срок которых истекает во время карантина, будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Клиенты могут спокойно оставаться дома и не спешить в отделения за новыми карточками. Не выходя из дома можно совершать покупки в онлайн-магазинах и банковские операции дистанционно в Ощад 24/7", – сказано в сообщении.

Для минимизации контактов с наличными Ощадбанк рекомендует оплачивать покупки в торговой сети картами и электронными кошельками.

"Наша команда активно работает над тем, чтобы в условиях карантина клиенты имели бесперебойное обслуживание. Мы продлили действие карт, которые заканчиваются во время карантина. Ощадбанк работает, а клиенты остаются дома в безопасности и спокойно пользуются преимуществами дистанционного обслуживания в Общад 24/7", – сказал председатель правления банка Андрей Пышный.

Как ранее сообщал Фокус: