Экспресс-тесты выявили коронавирус у 57 пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске, – мэр
В Ивано-Франковске экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат у 57 человек.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, пишет "Курс".
Отмечается, что 108 пациентов находятся в областной инфекционной больнице, из которых 39 – жители Ивано-Франковска, двое из с. Чукаловка и четверо – из с. Черниев.
В Ивано-Франковске госпитализированы 154 пациента с диагнозом "пневмония". За последние сутки поступили еще 17 таких больных. Пациентам с подозрением на коронавирус провели 150 экспресс-тестов, из которых 57 показали положительный результат. Далее ожидается лабораторное подтверждение этих анализов ПЦР-тестами.
Официально в городе подтверждены 16 случаев заболевания COVID-19, еще два случая из с. Чукаловка (один – летальный) и один пациент с Черниева.
По словам Марцинкива, в городе сейчас есть 5-6 ПЦР-лабораторий, чтобы проводить ПЦР-тесты.
"Мы ожидаем согласования главного санитарного врача. Сейчас ПЦР-тесты могут делать в инфекционной больнице", – отметил Марцинкив.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным Минздрава, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине было 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
- 23 марта в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска умерла пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус.
- По состоянию на утро 31 марта, во всем мире коронавирусом заразились 785 979 человек. От заболевания скончались 37 810 заболевших. Вылечились 165 889 пациентов.