"Пленки Ермака" и мурал на Осокорках. На депутата Лероса завели два уголовных дела, — СМИ

На депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Гео Лероса завели два уголовных дела.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в ГБР.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса Президента Украины", – сообщили изданию в бюро.

В Единый реестр досудебных расследований было внесено дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 190 – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

По словам адвоката Маси Найема, заведено еще одно уголовное производство – мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 190).

По его данным, 30 марта СБУ направило в ГБР рапорт по этому делу. В СБУ утверждают, что Лерос, когда находился на должности советника министра информационной политики и советника мэра Киева, пролоббировал выделение 3,7 млн гривен из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, одним из которых является мурал на станции метро "Осокорки".

В спецслужбе сообщили, что тогда победитель тендера стала подконтрольная нардепу фирма, что может "свидетельствовать о наличии коррупционных рисков".

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