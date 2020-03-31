"Пленки Ермака" и мурал на Осокорках. На депутата Лероса завели два уголовных дела, — СМИ
На депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Гео Лероса завели два уголовных дела.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в ГБР.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса Президента Украины", – сообщили изданию в бюро.
В Единый реестр досудебных расследований было внесено дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 190 – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;
- ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия;
- ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
По словам адвоката Маси Найема, заведено еще одно уголовное производство – мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 190).
По его данным, 30 марта СБУ направило в ГБР рапорт по этому делу. В СБУ утверждают, что Лерос, когда находился на должности советника министра информационной политики и советника мэра Киева, пролоббировал выделение 3,7 млн гривен из государственного бюджета на арт-проект Art United Us, одним из которых является мурал на станции метро "Осокорки".
В спецслужбе сообщили, что тогда победитель тендера стала подконтрольная нардепу фирма, что может "свидетельствовать о наличии коррупционных рисков".
Как ранее сообщал Фокус:
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29 марта Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".
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В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".
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30 марта САП открыла уголовное дело по заявлению нардепа от "СН" Гео Лероса о возможной "торговле госдолжностями" Денисом Ермаком.