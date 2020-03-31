Укрзализныця будет перевозить медиков спецпоездами

"Укрзализныця" с 31 марта будет перевозить медицинских работников на своих служебных поездах.

Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

"Обеспечение постоянной работы экономики, поддержка критических сфер для социальной защиты граждан - общее задание для нас всех сегодня. "Укрзализныця", как самый большой перевозчик в государстве и ответственный бизнес, с сегодняшнего дня организовывает бесплатную перевозку медицинских сотрудников на своих служебных поездах", – сказал и.о. главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек.

Вопрос подвоза медиков уже согласован с Министерством инфраструктуры Украины. Перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.

Основанием для проезда является служебное удостоверение или другой документ, который подтверждает работу в медицинском учреждении. Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в том числе маски или респиратора и перчаток.

Расписание служебных поездов предоставят органам местной власти.

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