Ульяна Супрун попросила Илона Маска о "лишних" ИВЛ для Украины

Экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун попросила о аппаратах искусственной вентиляции легких у американского предпринимателя Илона Маска.

Соответствующее сообщения она опубликовала под постом Илона Маска в Twitter.

Он сообщил о наличии "лишних" сертифицированных американским Управленим по контролю за продуктами питания и лекарствами аппаратах ИВЛ, которые он готов бесплатно отдать нуждающимся больницам по всему миру через сеть доставок автомобилей Tesla.

Маск готов бесплатно отдать ИВЛ. Единственное требование – острая потребность для пациентов.

"Единственное требование заключается в том, что ИВЛ должны быть необходимы пациентам немедленно, а не хранятся на складе", – пишет предприниматель.

Ульяна Супрун написала, что Украина остро нуждается в аппаратах. По еесловам, в отделениях интенсивной терапии по всей Украине суммарно есть 3500 на все население в 37 млн человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Идею выпускать аппараты для искусственной вентиляции легких на заводах Tesla Маску подкинули пользователи Twitter. После короткой переписки предприниматель согласился. Позже, Маск отдал более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Калифорнии.