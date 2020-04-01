Ульяна Супрун попросила Илона Маска о "лишних" ИВЛ для Украины

Украина
Маск готов бесплатно отдать ИВЛ. Единственное требование – острая потребность для пациентов

Экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун попросила о аппаратах искусственной вентиляции легких у американского предпринимателя Илона Маска.

Соответствующее сообщения она опубликовала под постом Илона Маска в Twitter.

Он сообщил о наличии "лишних" сертифицированных американским Управленим по контролю за продуктами питания и лекарствами аппаратах ИВЛ, которые он готов бесплатно отдать нуждающимся больницам по всему миру через сеть доставок автомобилей Tesla.

Маск готов бесплатно отдать ИВЛ. Единственное требование – острая потребность для пациентов.

"Единственное требование заключается в том, что ИВЛ должны быть необходимы пациентам немедленно, а не хранятся на складе", – пишет предприниматель.

Ульяна Супрун написала, что Украина остро нуждается в аппаратах. По еесловам, в отделениях интенсивной терапии  по всей Украине суммарно есть 3500 на все население в 37 млн человек.

Как ранее сообщал Фокус: