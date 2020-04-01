Дело Шеремета: суд продлил арест Юлии Кузьменко

Украина
Из-за ограничительных мер в связи с карантином заседание суда проходило  в закрытом формате

Печерский районный суд Киева продлил до 30 мая  арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщается на странице "Free Dr Kuzmenko" в Facebook.

"Судья вынес определение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года",  – говорится в сообщении.

Из-за ограничительных мер в связи с карантином заседание суда проходило  в закрытом формате.

Кузьменко была доставлена в суд и присутствовала на заседании. Судья разрешил ей находиться рядом со своим адвокатом. На заседании все присутствовали в масках.

Ранее прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.