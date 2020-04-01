Дело Шеремета: суд продлил арест Юлии Кузьменко

Печерский районный суд Киева продлил до 30 мая арест подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом сообщается на странице "Free Dr Kuzmenko" в Facebook.

"Судья вынес определение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года", – говорится в сообщении.

Из-за ограничительных мер в связи с карантином заседание суда проходило в закрытом формате.

Кузьменко была доставлена в суд и присутствовала на заседании. Судья разрешил ей находиться рядом со своим адвокатом. На заседании все присутствовали в масках.

Ранее прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.