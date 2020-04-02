Лечение коронавируса в Украине: единый протокол Минздрава

Министерство здравоохранения утвердило единый государственный протокол лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Документ опубликован на сайте МОЗ.

В его разработке принимали участие 18 представителей министерства, медицинских учреждений и вузов во главе с первым замминистра Ириной Микичак.

"На момент утверждения протокола отсутствует специфическое противовирусное лечения коронавирусной болезни (COVID-19), в мире проводится более 350 клинических исследований лекарственных препаратов. Клинический протокол содержит информацию о лекарственных средствах, зарегистрированных с другими показаниями или не зарегистрированы в Украине, но применяются для лечения отдельных групп пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19) в странах, определенных законом Украины № 539-IX (закон разрешает лечить от коронавируса незарегистрированными в Украине препаратами, — ред.)", — говорится во вступительной части протокола

Организационные мероприятия, перечень групп риска, предоставление неспецифического лечения и другие аспекты оказания медицинской помощи больным коронавирусом описаны в приказе МОЗ №722 от 28 марта.

При госпитализации для оценки клинического состояния пациента и определения возможности применения указанных в протоколе препаратов необходимо обязательно провести такие обследования:

ЭКГ с целью исключения удлинения интервала QT (зависит, в частности, от частоты сердечных сокращений);

общий клинический анализ крови с подсчетом форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов);

общий клинический анализ мочи;

биохимический анализ крови;

определение уровня глюкозы.

В процессе лечения гидроксихлорохином, хлорохином, лопинавиром / ритонавиром повторно оценивается интервал QT пациента с целью контроля возникновения противопоказаний.

Назначение препаратов осуществляется с учетом индивидуального течения заболевания, сопутствующих патологий, наличия противопоказаний и при условии получения информированного согласия.

Лечение пациентов средней степени тяжести

Рекомендуется назначить лечение гидроксихлорохином (противомалярийный препарат) при отсутствии противопоказаний. При этом его необходимо прекратить, если наблюдение за пациентом будет продолжаться дома.

При отсутствии гироксихлорохина предлагается рассмотреть возможность применения препаратов на основе хлорохина или хлорохинофосфата.

Лечение пациентов с тяжелым протеканием болезни

Необходимо обеспечить оптимальную поддерживающую терапию в больничной палате (или реанимационном отделении) и кислород.

Рекомендуется тщательно рассмотреть применение антибиотиков или противогрибковых средств в соответствии с локальной эпидемиологией.

Рекомендуется назначить лечение гироксихлорохином при отсутствии противопоказаний, а при его отсутствии — препаратов на основе хлорохина или хлорохинофосфата.

Другой вариант лечения, если применение гироксихлорохина/ хлорохина противопоказано, предлагается рассмотреть лопинавир / ритонавир (препарат используется при лечении ВИЧ) при условии, что он может применяться в течение 10 дней после появления симптомов.

Лечение пациентов в критическом состоянии

Оптимальная поддерживающая терапия в отделении интенсивной терапии и механическая вентиляция легких. Специальная профилактика и лечение острого респираторного дистресс синдрома.

Необходимо отслеживать вторичные бактериальные и оппортунистические инфекции (Aspergillus) и противодействовать дальнейшему фиброзу легких.

В условиях клинических исследований разрешается применение ремдесивира (противовирусный препарат, используется в том числе против Эболы). При его отсутствии рекомендуется рассмотреть возможность применения гироксихлорохина/ хлорохина и заменить их при появлении ремдесивира.

Гидроксихлорохин, хлорохин необходимо с осторожностью применять при почечной / печеночной или сердечной недостаточности.

Пациентам группы риска при угрозе тяжелого течения и быстрого прогрессирования заболевания предлагается рассмотреть назначение тоцилизумаба (препарат используется против ревматических заболеваний суставов).

Как ранее сообщал Фокус:

Фармацевтическая компания "Дарница" сообщила, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорихина при условии госзаказа на препарат и "активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов" (Госэкспертцентр при МОЗ и сам Минздрав).