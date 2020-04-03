Скоро ожидается пик заболеваемости коронавирусом, поэтому нужны жесткие меры, — Ляшко

Министерство здравоохранения ожидает, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры, поскольку наши расчеты показывают, что при введении дополнительных мер по изоляции и ограничения мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, количество летальных последствий", - сказал он.

Он также отметил, что сегодня будет опубликовано постановление Кабмина с перечнем новых ограничений.

Напомним, 1 апреля пресс-служба Кабмина опубликовала список планируемых ограничений. В частности, в планах ввести запрет на:

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как ране сообщал Фокус:

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.