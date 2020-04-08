Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, но без потерь, – штаб ООС

В течение суток 7 апреля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб ООС.

Шесть нарушений режима «Тишина» зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Каменки, Марьинки и Авдеевки. Был обстрелян гражданский автомобиль у города Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из отечественных центральных телеканалов. Никто из журналистов и военнослужащих не пострадал.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было четыре обстрела, все – из минометов. Стреляли по окрестностям Новотошковского и Новозвановки, по позициям у Новоалександровки и Попасной.

Потерь среди военнослужащих нет.

По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля наши подразделения ранили одного боевика и повредили противотанковый ракетный комплекс.

Сегодня боевики из минометов обстреляли наши позиции у села Павлополь, Набережного и Марьинки. В ответ украинские воины применяли штатное вооружение.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как ранее сообщал Фокус: