В Киеве завершился отопительный сезон, – КГГА

В Киеве в среду, 8 апреля, полностью завершился отопительный сезон в жилых домах.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Мы сегодня завершили отключение отопления в Киеве", – сказал он.

По его словам, такое решение было принято из-за ситуации с пандемией коронавируса и финансовых нагрузок, которые обусловили завершение отопительного сезона не 15 апреля, как обычно, а раньше.

Пантелеев заявил, что также решение обусловлено прогнозом теплой погоды в ближайшие дни.

Также замглавы КГГА отметил, что по результатам отопительного сезона, жители столицы сэкономили 1,5 миллиарда гривен.

Он добавил, КГГА со среды начала подготовку к следующему отопительному сезону.

Кроме того, по словам Пантелеева, столичные власти не собираются переносить плановые гидравлические испытания отопительной сети из-за карантина.

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