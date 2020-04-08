Ляшко: Кремировать умерших от коронавируса – необязательно. Кличко говорил обратное
Кремация тел умерших от коронавируса – не обязательна.
Об этом на брифинге сообщил замглавы МОЗ и главный санврач Украины Виктор Ляшко.
"Обязательное требование, что все летальные случаи коронавирусной болезни подлежат кремации – такого не указано", – говорит Ляшко.
По его словам, вопрос кремации или погребения решается местными органами самоуправления вместе с родственниками умершего.
Также Ляшко добавил, что при захоронении необходимо избегать контакта с биологическими жидкостями, которые могут выделяться из тела покойника.
Ранее в интервью Радио Свобода мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что существует некий "протокол для врачей", чтобы остановить распространение коронавируса.
"Вот по этому протоколу церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", – заявил он.
В конце марта ученые из Китая рассказывали, что после смерти инфицированных коронавирусом сам вирус остается в теле пациента.
К такому выводу они пришли после вскрытия 29 тел. Также инфекция приводила к выделению секрета в мелких бронхах, что, в свою очередь, затрудняло дыхание пациентов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Днепре на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.
- Также мэр Днепра Борис Филатов отметил, что вскоре запретят вскрытие трупов с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом.