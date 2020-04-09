Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, 1 раненый, – штаб ООС
За минувшие сутки, 8 апреля, боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Он вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по минским договоренностями должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Ответный огонь украинские бойцы открывали из дежурных огневых средств, сообщил штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершены четыре обстрела: возле Павлополя, Гнутово, Марьинки и Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также было четыре обстрела: возле Новоалександровки, Орехово, Зайцево.
Вследствие обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
По предварительным данным разведки, 8 апреля ранения получили пять боевиков.
С начала текущих было уже два обстрела: возле Красногоровки и Новомихайловки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с украинской стороны нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- Украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение непрерывного переговорного процесса в формате видеоконференции, чтобы согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц не позднее Пасхи.
- Переговоры о разведении на Донбассе провалились, подгруппа по безопасности не смогла согласовать новые участки.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что на оккупированный Донбасс попал коронавирус.
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на минах погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- 20 марта стало известно, что с начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.