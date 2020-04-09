В Черкасской области СБУ обнаружила call-центр российского "Яндекса"

Киберсотрудники СБУ пресекли деятельность call-центра, который работал на запрещенную российскую поисковую систему "Яндекс". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи для "Яндекс Такси" в странах Средней Азии и Европы организовали в Смеле трое местных предпринимателей.

Для уклонения от уплаты налогов в госбюджет Украины злоумышленники официально не трудоустраивали работников и выдавали зарплату в "конвертах". Помимо этого, во время пандемии коронавируса call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми средствами защиты.

Во время обыска в помещении фирмы силовики нашли инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра.

Кроме того, на компьютерах call-центра было установлено запрещенное российское программное обеспечение.

В 2017 году российская компания "Яндекс" закрыла свои офисы в Украине в связи с введением Киевом санкций. В 2018 году Национальный центр кибербезопасности при министерстве национальной обороны Литвы рекомендовал не использовать приложение "Яндекс Такси".

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