Кабмин утвердил правила обсервации: алкоголь под запретом, питание за свой счет
Пребывание граждан на обсервации будет финансироваться из местных бюджетов.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №262 от 8 апреля.
Таким образом, для самих пациентов обсервация будет бесплатной, за исключением питания и проезда от места обсервации домой.
Местные бюджеты, в свою очередь, после прохождения граджанами обсервации получат компенсации из резервного фонда госбюджета.
Также Кабмин постановил, что лица, которые находятся на обсервации, могут получать личные вещи и продукты питания (кроме алкогольных напитков).
За соблюдением порядка и безопасностью граждан на обсервации будут следить Нацгвардия, Нацполиция и МВД.
Ранее в "Укпрофздравнице" говорили, что эвакуированных украинцев на обсервацию готовы принять 12 санаториев.
Также руководство "Здравницы" говорило, что проживание в санаториях могут компенсировать либо из бюджета, либо из карманов самих пациентов (на одного человека – 3 тыс. грн за 14 дней без питания).
Персоналу планируют выплачивать в три раза большую зарплату.
Как ранее писал Фокус:
- 30 марта стало известно, что в Украину после закрытия границ при содействии дипломатов вернулись более 145 тысяч украинцев. Еще 11,5 тысяч украинцев хотят вернуться.
- 1 апреля Аваков заявил, что МВД уже не будет давать согласия на чартеры для эвакуации украинцев, которые находятся за границей во время пандемии коронавируса.