На выходные в Киевской области могут ввести режим максимального ограничения передвижения, — ОГА

И. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин на брифинге заявил, что ограничительные меры в Киевской области нужно соблюдать и, возможно, даже ужесточить. В противном случае, по его словам, карантин может быть продлен до осени.

Об этом сообщается на странице Киевской ОГА в Facebook.

"Очевидным является то, что в ближайшее время меры ограничительные придется только усилить", – сказал Володин.

Он отметил, что, в ближайшие выходные, скорее всего, в области будет введен режим максимального ограничения передвижения, и попросил жителей в эти дни не выходить из дома.

"Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае. В другом случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", – сказал и.о. главы ОГА.

Володин также сообщил, что в области официально подтверждено 133 случая коронавирусной болезни, в том числе у 10 детей. За последние сутки зафиксировано 12 новых случаев.

На стационарном лечении находятся 42 человека, на амбулаторном лечении и самоизоляции – 91, а подозрение на заражение – у 533 человек. Пятеро людей скончались, шестеро выздоровели.

Отметим, на прошлых выходных, с субботы, 4 апреля, и до 6 часов утра понедельника режим максимального ограничения на любое перемещение был введен в Черновицкой области. Тогда жителям рекомендовали приобрести необходимые продукты с расчетом на двое суток, а также массово дезинфицировали улицы.

Как ранее сообщал Фокус:

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