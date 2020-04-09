В Житомирской области из-за поджигателей травы сгорел сельсовет

В селе Будо-Бориця Емильчинского района Житомирской области горела сухая трава на территории села. Огонь перекинулся на сельский совет.

Об этом сообщает Житомир.info.

В ГСЧС сообщили, что причиной возгорания был поджог сухой травы.

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"Возгорание сухой травы было на площади 1 гектар, огнем уничтожено 80 квадратов кровли и перекрытия кирпичного административного здания и повредили кирпичную хозяйственную постройку", – сообщили спасатели.

Сообщается, что пожар тушили около пяти часов.

Как ранее сообщал Фокус: