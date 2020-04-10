Сутки на Донбассе 9 апреля: 1 погибший и 2 раненых

За сутки 9 апреля боевики 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В ответ открывался огонь из дежурных средств, сообщил штаб ООС,

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов: в районе Павлополя, Водяного, Красногоровки, Новомихайловки, Авдеевки, Пищевика, Старогнатовки и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 10 обстрелов: в районе Орехово, Хутора Вольного, Новолуганского, Новоалександровки, Попасной, Крымского, Новгородского.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий, двое получили ранения.

По данным разведки Объединенных сил, 9 апреля наши подразделения уничтожили одного боевика, еще одного ранили.

С начала текущих суток боевики уже дважды обстреляли украинские позиции в районе оперативно-тактической группировки "Восток": возле Новозвановки и Новоалександровки.

За текущие сутки потерь нет.

Заболеваний коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не обнаружено.

Как ранее сообщал Фокус: