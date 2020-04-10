Сутки на Донбассе 9 апреля: 1 погибший и 2 раненых
За сутки 9 апреля боевики 21 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В ответ открывался огонь из дежурных средств, сообщил штаб ООС,
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов: в районе Павлополя, Водяного, Красногоровки, Новомихайловки, Авдеевки, Пищевика, Старогнатовки и Богдановки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 10 обстрелов: в районе Орехово, Хутора Вольного, Новолуганского, Новоалександровки, Попасной, Крымского, Новгородского.
Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий, двое получили ранения.
По данным разведки Объединенных сил, 9 апреля наши подразделения уничтожили одного боевика, еще одного ранили.
С начала текущих суток боевики уже дважды обстреляли украинские позиции в районе оперативно-тактической группировки "Восток": возле Новозвановки и Новоалександровки.
За текущие сутки потерь нет.
Заболеваний коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не обнаружено.
Как ранее сообщал Фокус:
- С начала 2020 года на Донбассе в результате подрыва на мине погибли 12 гражданских. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
- Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Украина через ОБСЕ предложила России обеспечить полное перемирие на Донбассе на время пандемии коронавируса.
- Украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение непрерывного переговорного процесса в формате видеоконференции, чтобы согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц не позднее Пасхи.
- Переговоры о разведении на Донбассе провалились, подгруппа по безопасности не смогла согласовать новые участки.