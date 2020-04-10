Запрета на посещение кладбищ в поминальные дни нет, – глава Нацполиции
Местные органы власти и полиция будут предупреждать людей, что надо быть в маске и не собираться большими группами. Но запрета на посещение кладбищ нет, сказал в интервью "Интерфакс-Украина" глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Любое кладбище – это коммунальная собственность, власть должна коммуницировать с людьми. Конечно, мы людей не удержим, если кто-то захочет пойти, – сказал он. – Думаю, что здесь вопрос безопасности – санитарно-гигиенический, обязательно следует надеть маску. Также местная власть должна попытаться не разрешить накрывать столы на кладбищах".
Полиция будет вмешиваться в ситуацию только в исключительных случаях.
"Надеюсь, что все будет нормально. К тому времени люди поймут, что ситуация с коронавирусом действительно серьезная", – заявил глава Нацполиции.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине на пасхальные праздники, с 6 по 24 апреля, могут ввести обязательный "масочный режим".
- Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, уточнив перечень объектов, которые могут работать во время карантина.