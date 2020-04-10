Новый протокол лечения коронавируса: Минздрав разрешил использовать Favirpavir
Минздрав обновил протокол лечения больных COVID-19 – теперь можно использовать новый японский противовирусный препарат Favirpavir.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В обновленном протоколе прописан четкий алгоритм применения лекарственных средств. Также ведомство разрешило применять Favirpavir.
Кроме того, в документе теперь указана более подробная информация по дозировке препаратов и описана последовательность действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов с коронавирусом.
Обновлены и противопаказания при лечении инфицированных.
Первый протокол приняли 2 апреля. В нем приводится перечень лекарств, которыми разрешается лечить COVID-19. Также описываются рекомендации по применению таких препаратов.
Среди разрешенных препаратов – ремдесивир, гироксихлорохина / хлорохин и лопинавир / ритонавир.
Указанные средства применяются в соответствии со степенью тяжести заболевания и при условии согласия пациента.
Препарат Favirpavir (Avigan) Япония бесплатно передала Украине через ООН. Ранее им успешно лечили грипп нового типа, поэтому считается, что он может помочь в борьбе с коронавирусом.
Насколько Favirpavir эффективен против COVID-19, пока еще неизвестно: медики продолжают проводить клинические исследования.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.
- Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.
- А 60-летний британский врач рассказала, как дома справилась с COVID-19. Врач общей практики поделилась своим опытом болезни коронавирусом и тем, как она лечилась.