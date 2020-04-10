Новый протокол лечения коронавируса: Минздрав разрешил использовать Favirpavir

Минздрав обновил протокол лечения больных COVID-19 – теперь можно использовать новый японский противовирусный препарат Favirpavir.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В обновленном протоколе прописан четкий алгоритм применения лекарственных средств. Также ведомство разрешило применять Favirpavir.

Кроме того, в документе теперь указана более подробная информация по дозировке препаратов и описана последовательность действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов с коронавирусом.

Обновлены и противопаказания при лечении инфицированных.

Первый протокол приняли 2 апреля. В нем приводится перечень лекарств, которыми разрешается лечить COVID-19. Также описываются рекомендации по применению таких препаратов.

Среди разрешенных препаратов – ремдесивир, гироксихлорохина / хлорохин и лопинавир / ритонавир.

Указанные средства применяются в соответствии со степенью тяжести заболевания и при условии согласия пациента.

Препарат Favirpavir (Avigan) Япония бесплатно передала Украине через ООН. Ранее им успешно лечили грипп нового типа, поэтому считается, что он может помочь в борьбе с коронавирусом.

Насколько Favirpavir эффективен против COVID-19, пока еще неизвестно: медики продолжают проводить клинические исследования.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.

Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.