Под Ровно в ДТП погиб "король контрабанды Закарпатья"

В Ровенской области в ДТП разбился Аттила Горват по кличке Доки, которого СМИ называли "королем контрабанды Закарпатья".

Об этом со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах пишет Mukachevo.net.

Авария произошла в субботу рано утром на трассе "Киев-Чоп" около села Великая Омеляна в трех километрах от Ровно.

"45-летний водитель из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся на Mercedes CLS в кювет", – рассказали в полиции.

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Находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения – будет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Аттила Горват был владельцем так называемой "частной границы" с Венгрией, которую использовали для контрабанды. Землю выделили местными жителям, а потом участки были аккумулированы в одни руки.

Аттилу Горвата СМИ называли организатором так называемой "частной границы" на Закарпатье, вдоль линии границы с Венгрией. Через эту "границу" провозили наркотики.

Как ранее сообщал Фокус: