"На всякий случай". В Киево-Печерской лавре рассказали, зачем госпитализировали митрополита Павла

Наместника Киево-Печерской лавры мирополита Павла госпитализировали в Александровскую больницу.

Об этом в пресс-службе лавры рассказали журналистам ТСН.ua.

На вопрос, почему митрополит лег в больницу, в лавре ответили: "На всякий случай. У него проблемы с давлением, а также сахарный диабет".

При этом, наместника лавры якобы не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. "Находится он в обычной палате, не в реанимации. Голос у него не хриплый, температура в пределах нормы", – говорят в монастыре.

Результаты теста на коронавирус, который недавно сдал митрополит Павел, комментировать отказались. Сам Павел также отказывался рассказывать что-либо по этому поводу.

Сегодня из-за "продолжительной болезни" умер один из насельников Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий.

Архимандриту было 74 года. СМИ пишут, что он был подключен к аппарату ИВЛ из-за проблем с легкими, которые продолжались якобы около двух недель.

Также Нектарий якобы прошел два теста на коронавирус, оба результата – отрицательные.

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