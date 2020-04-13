Кернес предложил провести "Бессмертный полк" на балконах Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал жителей Харькова провести 9 мая акцию "Полк бессмертной Победы" на своих балконах в связи из-за пандемии коронавируса.

Об этом Кернес написал на своей странице в Facebook.

"Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания, памяти и благодарности их подвигу", – пишет мэр Харькова.

По словам Кернеса, если ситуация с карантином и чрезвычайной ситуацией в стране изменится к лучшему до 9 мая, то власти успеют организовать и провести акцию так, как и планировали.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Кернес отказывался закрывать метро в Харькове, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за отказ закрыть метро мэра Харькова Геннадия Кернеса может ждать уголовная ответственность.