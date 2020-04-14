Сутки на Донбассе: ВСУ без потерь

За минувшие сутки, 13 апреля, боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил: в районе населенного пункта Саханка, у Песков, рядом с Павлополем, Красногоровкой, Тарамчуком и в районе Опиного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции у Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра – рядом с Красногоровкой. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. Потерь среди наших защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение непрерывного переговорного процесса в формате видеоконференции, чтобы согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц не позднее Пасхи.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что на оккупированный Донбасс попал коронавирус.