Статистика коронавируса в Украине на 14 апреля: подтверждены 3372 случая заражения

По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ.

На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

Среди умерших – 51 мужчина и 47 женщин. 86% из них были старше 50 лет.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская - 80 случаев;

Днепропетровская - 71 случай;

Донецкая - 12 случаев;

Житомирская - 112 случаев;

Закарпатская - 99 случаев;

Запорожская - 89 случаев;

Ивано-Франковская - 332 случая;

Кировоградская - 144 случая;

Киев - 551 случай;

Киевская - 224 случая;

Львовская - 136 случаев;

Луганская - 3 случая;

Николаевская - 5 случаев;

Одесская - 69 случаев;

Полтавская - 26 случаев;

Ровенская - 134 случая;

Сумская - 74 случая;

Тернопольская - 280 случаев;

Харьковская - 14 случаев;

Херсонская - 34 случая;

Хмельницкая - 22 случая;

Черновицкая - 546 случаев;

Черкасская - 105 случаев;

Черниговская - 10 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 таких сообщения.

Как ранее сообщал Фокус: