В Чернобыльской зоне сгорела треть туристических объектов
В Чернобыльской зоне отчуждения вследствие масштабных пожаров сгорели 30% туристических объектов.
Об этом сообищил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, передает Громадське.
"Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потеряны весьма много сел полесских... Потеряны даже некоторые металлические локации", – сказал Емельяненко.
По словам Емельяненко, пожар нанес серьезный удар по "туризму, наследию и истории".
"Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было", – говорит он.
В то же время, Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.
"Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь", – рассказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар не достигнет Хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения.
- 13 апреля полиция поймала поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.
- 14 апреля пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить.