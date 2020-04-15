Пожары в Чернобыльской зоне: спасатели тушат очаги тления

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", – говорится в сообщении.

Открытого огня на данный момент не наблюдается.

К тушению привлечен 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГСЧС 410 человек личного состава и 86 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля совершено три сброса – 6 т воды).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль у себя в Telegram-канале написал, что ликвидация последствий пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обойдется правительству почти в 145 млн грн.

Кабинет Министров планирует выделить из резервного фонда 100 млн грн для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 34,8 млн грн – Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, 10,1 млн грн – Государственному агентству лесных ресурсов.

"Дополнительные расходы – это цена безразличия лиц, которые не только уничтожают окружающую среду, но и подвергают опасности своих сограждан", – отметил Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник в субботу, 4 апреля.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

13 апреля полиция поймала поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

14 апреля пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить.