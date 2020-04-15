Обмен пленными с ОРДЛО может состояться 16 апреля, — СМИ
Обмен удерживаемыми лицами с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" предварительно состоится в четверг, 16 апреля.
Об этом hromadske сообщили источники в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины.
Начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ "Майорское".
В связи с карантином представителей СМИ не пустят освещать процесс обмена, на месте будет снимать только камера Офиса президента Украины.
В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау заявила, что рабочая группа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по гуманитарным вопросам согласовала детали нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и "ЛДНР", пишет "Радио Свобода".
Она добавила, что обмен состоится "в определенное время перед православной Пасхой", которую отметят 19 апреля.
Кроме того, Офис президента Украины официально заявляет, что в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц идут последние согласования по списку и логистике.
"Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце января президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.
- Ранее украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение непрерывного переговорного процесса в формате видеоконференции, чтобы согласовать списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц не позднее Пасхи.
- Украинцы, освобожденные из плена в рамках обмена на этой неделе, пройдут обязательную обсервацию. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.