Обмен пленными с ОРДЛО может состояться 16 апреля, — СМИ

Обмен удерживаемыми лицами с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" предварительно состоится в четверг, 16 апреля.

Об этом hromadske сообщили источники в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины.

Начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ "Майорское".

В связи с карантином представителей СМИ не пустят освещать процесс обмена, на месте будет снимать только камера Офиса президента Украины.

В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау заявила, что рабочая группа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по гуманитарным вопросам согласовала детали нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и "ЛДНР", пишет "Радио Свобода".

Она добавила, что обмен состоится "в определенное время перед православной Пасхой", которую отметят 19 апреля.

Кроме того, Офис президента Украины официально заявляет, что в вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц идут последние согласования по списку и логистике.

"Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: