Убийство Старицкого: жену Кожары отпустили под личное обязательство

Жену экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары Марину Козерод отпустили под личное обязательство.

Об этом сообщает адвокат подозреваемой Илья Серафимов, передает Громадське.

По его словам, Козерод обязалась не покидать Киевскую область, информировать правоохранителей о смене места жительства и являться на их вызовы.

Напомним, Козерод обвинили в ложных показаниях. Она давала показания по делу об убийстве экс-гендиректора "Интера" Сергея Старицкого

Следственный эксперимент прошел после того, как правоохранители проанализировали стенограмму выступления женщины в суде и нашли ряд несоответствий с материалами следствия.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 21 февраля в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий.

25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

26 марта жена Леонида Кожары призналась в убийстве экс-руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.