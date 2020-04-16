Статистика коронавируса в Украине на 16 апреля: заразился 4161 человек

По состоянию на 9:30 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 4161 человек, из них 116 скончались и 186 — выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев заражения. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ в Facebook.

Всего в Украине исследовано 42823 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Всего госпитализировано 1455 человек, из них – 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 72 человека.

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Из них 62 мужчин и 54 женщины.

186 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. – 279 случаев (12 выздоровели)

Волынская обл. – 109 случаев (3 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 78 случаев (8 выздоровели)

Донецкая обл. – 12 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл. – 162 случая (1 выздоровел)

Закарпатская обл. – 116 случаев (12 выздоровели)

Запорожская обл. – 115 случаев (12 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 401 случай (18 выздоровели)

г. Киев – 644 случая (27 выздоровели)

Киевская обл. – 234 случая (14 выздоровели)

Кировоградская обл. – 198 случаев (1 выздоровел)

Львовская обл. – 166 случаев (6 выздоровели)

Луганская обл. – 4 случая;

Николаевская обл. – 22 случая;

Одесская обл. – 73 случая;

Полтавская обл. – 27 случаев (3 выздоровели)

Ровенская обл. – 204 случая (8 выздоровели)

Сумская обл. – 80 случаев (2 выздоровели)

Тернопольская обл. - 333 случая (18 выздоровели)

Харьковская обл. - 40 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 44 случая (3 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 37 случаев (3 выздоровели)

Черкасская обл. - 110 случаев (4 выздоровели)

Черновицкая обл. - 662 случая (21 выздоровел)

Черниговская обл. - 11 случаев (2 выздоровели).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 9:00 15 апреля в Украине были зафиксированы 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели.