Статистика коронавируса в Украине на 16 апреля: заразился 4161 человек

Украина
На аппарате искусственной вентиляции легких находится 72 человека

По состоянию на 9:30 16 апреля в Украине коронавирусом заболел 4161 человек, из них 116 скончались и 186 — выздоровели.  За сутки зафиксированы 397 новых случаев заражения. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ в Facebook.

Всего в Украине исследовано 42823 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов.  Всего госпитализировано 1455 человек, из них  – 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 72 человека. 

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). Из них 62 мужчин и 54 женщины.

186 человек уже выздоровели  – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика по регионам:

Винницкая обл.  – 279 случаев (12 выздоровели)

Волынская обл.  – 109 случаев (3 выздоровели)

Днепропетровская обл.  – 78 случаев (8 выздоровели)

Донецкая обл.  – 12 случаев (6 выздоровели)

Житомирская обл.  – 162 случая (1 выздоровел)

Закарпатская обл.  – 116 случаев (12 выздоровели)

Запорожская обл.  – 115 случаев (12 выздоровели)

Ивано-Франковская область  – 401 случай (18 выздоровели)

г. Киев  – 644 случая (27 выздоровели)

Киевская обл.  – 234 случая (14 выздоровели)

Кировоградская обл.  – 198 случаев (1 выздоровел)

Львовская обл.  – 166 случаев (6 выздоровели)

Луганская обл.  – 4 случая;

Николаевская обл.  – 22 случая;

Одесская обл.  – 73 случая;

Полтавская обл.  – 27 случаев (3 выздоровели)

Ровенская обл.  – 204 случая (8 выздоровели)

Сумская обл.  – 80 случаев (2 выздоровели)

Тернопольская обл. - 333 случая (18 выздоровели)

Харьковская обл. - 40 случаев (2 выздоровели)

Херсонская обл. - 44 случая (3 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 37 случаев (3 выздоровели)

Черкасская обл. - 110 случаев (4 выздоровели)

Черновицкая обл. - 662 случая (21 выздоровел)

Черниговская обл. - 11 случаев (2 выздоровели).

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