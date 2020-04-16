В Киеве задержали еще одного подозреваемого в деле генерал-майора Шайтанова
В Киеве контрразведка СБУ задержала фигуранта в деле генерал-майора Валерия Шайтанова, который подозревается в госизмене и подготовке убийства добровольца Адама Осмаева. Об этом сообщили на сайте Службы безопасности Украины.
Задержанным является бывший сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который поддерживал отношения с полковником ФСБ РФ Егоровым.
Во время обысков у него дома был обнаружен арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.
"Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье, самодельную винтовку с глушителем, три гранаты РГД-5, похожий на пластид материал, 12 капсул-детонаторов и более 9000 патронов разного калибра", – говорится в сообщении.
Фигуранту объявили о подозрении в преступлении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 апреля контрразведка Службы безопасности задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируют подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб.
- 15 апреля следственный судья Шевченковского районного суда Киева избрал меру пресечения генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову. Он будет находиться под стражей до 14 июня включительно.