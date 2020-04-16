Суд отправил Черновол под домашний арест

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Cуд отправил Черновол под круглосуточный домашний арест на два месяца – до восьмого июня.

Она должна будет являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 10 апреля следователи ГБР пришли с обыском к Черновол и потом предъявили ей подозрение в умышленном убийстве. По данным следствия, она принимала участие в поджоге офиса Партии Регионов на улице Липской 18 февраля 2014 года, в результате которого в огне погиб инженер Владимир Захаров, технический работник офиса, позднее причисленный к Небесной сотне.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков публично поддержал Чорновол и напомнил, что она "была на Майдане и как сотни тысяч украинцев участвовала в гражданских протестах".