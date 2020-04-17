Зеленский рассказал, когда могут смягчить карантин

Украина
По словам президента, людей нужно будет отпускать на работу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если после Пасхи не начнется сильная вспышка коронавируса, уже в конце следующей недели могут объявить первые шаги по смягчению карантина.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"С правительством 24 числа мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие меры карантина будут смягчены. Потому что частично людей нужно будет отпускать на работу. Частично отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае по транспорту", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что такое развитие событий возможно, если не будет очередной волны заболеваний Covid-19. 

При этом, Зеленский призвал украинцев оставаться дома на Пасху, иначе стране грозит мощная волна коронавируса.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: