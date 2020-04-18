Коронавирус подтвержден еще у трех пограничников на Закарпатье

За два дня ПЦР-тесты подтвердили коронавирус еще у трех пограничников из подразделения в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что все трое зараженные военнослужащие с 15 апреля находятся на самоизоляции.

"Несколько дней назад в ведомстве зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Сейчас состояние здоровья уже четырех охранников границы, у которых подтвердилось заболевание, удовлетворительное, температура тела в пределах нормы", – говорится в сообщение.

Кроме того, проверяются все, с кем указанные пограничники контактировали. В подразделениях, где военнослужащие проходят службу, введено усиленное медицинское наблюдение.

В пресс-службе отмечают, что сейчас в Госпогранслужбе обеспечивается обследование с помощью экспресс-тестов сотрудников, чтобы вовремя выявить COVID-19.

Всего, по состоянию на 18 апреля, около 150 пограничников находятся на обсервации и изоляции из-за контактов с лицами, у которых в дальнейшем подтверждалось заболевание коронавирусной инфекцией.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

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