В ВСУ коронавирус зафиксирован у 32 человек
В ВСУ зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.
За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая коронавируса в ВСУ. Больные находятся в Виннице, Черновцах и Львовской области.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
"На изоляции (в том числе самоизоляции) – 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 46 человек", – сказано в сообщении.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией коронавируса в Украине и когда закончится карантин.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что говорить об этом пока нецелесообразно. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты и условия, при которых ограничения начнут сниматься. «Что касается механизмов и этапов выхода, мы постоянно анализируем опыт разных стран, и будем максимально комфортно это делать у нас», – подчеркивает глава ведомства, однако никаких конкретных примеров не приводит.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 апреля в ВСУ умер первый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – сотрудница одной из воинских частей Ивано-Франковской области.
- 16 апреля зафиксирована вторая смерть в армии. Во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 скончался сотрудник ВСУ.
- Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован среди военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Он был подтвержден 15 апреля после проведения ПЦР-теста на COVID-19.
- У командующего Национальной гвардии Николая Балана обнаружен коронавирус.