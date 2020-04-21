Украина впервые с 2009 года вошла в ТОП-100 стран по уровню свободы прессы

Впервые с 2009 года Украина вошла в первую сотню стран по "Индексу свободы прессы", который составляет организация "Репортеры без границ" и заняла 96-е место, поднявшись за год на шесть позиций. В прошлом году наша страна занимала 102 место. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего в рейтинг включены 180 стран.

Хотя Украина и поднялась в рейтинге, но ее индекс ухудшен на 0,06, до 32,52 (чем меньше его значение, тем лучше). В то же время многие другие страны еще больше просели в рейтинге.

Среди проблем Украины организаторы рейтинга называют недофинансирование Общественного вещания. Также говорят о влиянии олигархов на медиа и необходимости поощрять независимость редакций, бороться с насилием против журналистов. По "Репортеров без границ", смена власти в стране не повлияла на ситуацию с угрозами и нападениями на представителей СМИ.

Также отмечается, что имеет негативные последствия война с Россией, включая запрет некоторых российских сайтов и запреты въезда для иностранных журналистов.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя рейтинг, написал: "Наихудшая место у Украины было 129-е в 2015 году (очевидно, из-за войны на Донбассе). Позднее страна закрепилась на 101-102 местах. "Репортеры без границ отмечают", что подъем Украины на шесть пунктов больше говорит не о прогрессе Украины, а об ухудшении ситуации в других странах".

Топ-10 "Индекса свободы прессы" выглядит так:

Норвегия – 7,84 балла Финляндия – 7,93 Дания – 8,13 Швеция – 9,25 Нидерланды – 9,96 Ямайка – 10,51 Коста-Рика – 10,53 Швейцария – 10,62 Новая Зеландия – 10,69 Португалия – 11,83

Уровень свободы прессы в странах мира (чем темнее цвет, тем хуже)

Как ранее сообщал Фокус: