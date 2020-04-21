Выезды из Донецкой области перекрыли из-за нарушителей карантина в Святогорской лавре, — ОГА

Правоохранители разыскивают лиц, которые приняли участие в пасхальном богослужении в Святогорской лавре, чтобы поместить их на обсервацию. Об этом на совещании сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, которые проживают в лавре, а также прихожане", – рассказал Кириленко о тех, но присуствовал на богослужении.

По словам Павла Кириленко, согласно приказу командующего ООС, въезды / выезды из области закрыты. При этом, что конкретно подразумевает эта мера он не пояснил. О закрытии области нет информации ни на сайте ОГА, ни на странице пресс-центра ООС в Facebook.

Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, которые находились в лавре во время богослужения чтобы недоспустить из выезда из региона и оставить их на обсервации "в пределах определенной территории".

В ночь с 18 на 19 апреля на Пасхальное богослужение в Святогорскую лавру пришли много верующих. Большинство из них, как и священнослужители, были без средств защиты от коронавируса и не соблюдали дистанцию.

В итоге, по словам советника главы МВД Юридя Тандита, полиция открыла четыре уголовных дела по Донецкой области за несоблюдение правил карантина. Одно из этих производств открыто по факту нарушения карантина во время службы в лавре.

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