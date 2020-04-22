Ситуация на Донбассе: боевики семь раз обстреляли украинских военных

В течение 21 апреля в зоне боевых действий на Донбасса боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали позиции войск вблизи Авдеевки, Старогнатовки, Красногоровки, Крымского, Новотошковского и Луганского.

Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не было.

Как ранее сообщал Фокус:

20 апреля боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим тишины. Погиб один украинский военный, еще четверо получили ранения. 9 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил на Луганщине погиб украинский военный.