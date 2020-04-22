Коронавирус в Украине: заразились 1245 медиков и 43 военнослужащих

В Украине 1245 медицинских работников заразились коронавирусом по состоянию на 22 апреля.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Почти каждый пятый инфицированный коронавирусом в Украине – медработник (18,89% от общего числа заболевших).

За последние сутки коронавирусом заразились 107 медиков.

Отметим, Командование медицинских сил ВСУ сообщило, что в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 43 случая Covid-19. Четыре человека выздоровели и два умерли.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) – 289 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 140 человек", – говорится в сообщении.

За сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения, еще по одному в Винницкой и Закарпатской областях лечатся дома под наблюдением врачей.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что если бы в Украине не был введен карантинный режим из-за коронавируса, то количество больных уже достигло бы 180 тысяч.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 12 мая.