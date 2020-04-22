Зеленский объявил о начале клинических испытаний украинского препарата для лечения COVID-19

В Украине начинаются клинические исследования лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что по предварительным заключениям ученых и производителей, препарат может значительно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает COVID-19.

Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого препарата как для лечения коронавируса, так и для профилактики заболевания.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет спасти жизни тысяч украинцев.

"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", – отметил Зеленский.

При этом в ОП не сообщили, что это за препарат, и пообещали предоставить более подробную информацию позже.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым "как минимум миллион долларов" за создание вакцины или лекарства от коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: