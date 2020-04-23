Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в страну.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

"Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов", – сказано в сообщении.

Такая мера введена из-за пандемии коронавируса.

"Мера будет действовать в течение 60 дней, и Администрация продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести изменения или дополнения в указ", – добавли в Белом доме.

Недавно Дональд Трамп заявил, что пик пандемии Covid-19 уже позади и представил план выхода страны из карантина, который включает три этапа. Кроме того, президент США сообщил о скором смягчении карантина в некоторых штатах.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что обладает "полной властью", чтобы снять общенациональный карантин из-за COVID-19, несмотря на распоряжения губернаторов отдельных штатов.